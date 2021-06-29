Стать участником теста может любой желающий.

Компания Microsoft предоставила участникам программы Windows Insider доступ к билду новой Windows 11.

Как сообщает Engadget, билд знакомит с интерфейсом новой операционной системы, однако более серьезные новшества в нем недоступны. В частности «инсайдеры» пока не смогли опробовать совместимость ОС с Android-приложениями и интергированную платформу Teams.

Чтобы войти в программу Windows Insider и получить доступ к билду, достаточно заполнить форму на сайте, или включить программу прямо в настройках Windows 10.

Отмечается, что первый официальный билд системы очень похож на тот, который утек в сеть несколько недель назад, до официальной презентации системы. Однако в интерфейсе уже сделан ряд небольших исправлений.

Читайте такжеMicrosoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году

Напомним, 24 июня Microsoft официально представила новую версию своей ОС - Windows 11. Система отличается новым дизайном, улучшением производительности и возможностью запускать приложения для Android.

Полноценный релиз Windows 11 запланирован на осень, владельцы Windows 10 смогут получить обновление бесплатно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров