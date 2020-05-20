Над Землей пролетит комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом
Недавно открытая комета SWAN (C/2020 F8) стала доступной для наблюдения невооруженным глазом.
Но согласно последним наблюдениям, комета перестала увеличивать яркость и может разрушиться, так и не достигнув своего максимального блеска, сообщает Урядовий кур’єр.
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Как сообщается, 11 апреля комета сияла с магнитудой равной примерно +8 звездной величины, а к 30 апреля ее блеск увеличился до +5.2. Такая яркость позволила многим наблюдателям увидеть объект невооруженным глазом и сделать уникальные фотографии.
Комета SWAN достигнет максимальной яркости (около +3 звездной величины) 27 мая 2020 года, когда она максимально приблизится к Солнцу на расстоянии 64,4 млн км.
Отмечается, что в настоящее время комету SWAN лучше всего видно с Южного полушария. В Северном полушарии комета находится достаточно низко над горизонтом, но ее можно увидеть с помощью хорошего бинокля или телескопа. Ожидается, что в скором времени комета станет доступна для наблюдений в Северном полушарии. Сейчас ее можно найти неподалеку от созвездий Треугольника и Персея. В начале июня она перейдет в созвездие Возничий.
19, 20 и 21 мая комета SWAN приблизится к звезде Алголь в созвездии Персей.
Для наблюдателей с Земли комета выглядит как размытое зеленоватое пятно.
21 и 22 мая комета SWAN окажется рядом со звездами Дельта Персея и Мирфак, а 21 и 22 мая пройдет недалеко от кометы ATLAS (C / 2019 Y4).