С начала года выросло количество мошеннических приложений (+93%), криптомайнеров (+38%), программ-вымогателей (+25%) и шпионских программ (+13%) для Android.

Количество банковских вредоносных программ для операционной системы Android, выявленных специалистами по кибербезоопасности, с начала 2021 года выросло более чем в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается рейтинге наиболее распространенных интернет-угроз за период с января по апрель 2021 года, опубликованном международным разработчиком антивирусного программного обеспечения (ПО) ESET.

Согласно проведенному исследованию, с начала года выросло количество мошеннических приложений (+93%), криптомайнеров (+38%), программ-вымогателей (+25%) и шпионских программ (+13%) для Android.

Тем временем, общее количество выявленных угроз для операционных систем macOS и iOS в январе-апреле 2021 года сотавалось стабильным. Однако, по данным телеметрии ESET, в апреле резко возросло количество троянов – почти на 60% по сравнению с последними месяцами 2020 года.

Кроме того, в марте 2021 года исследователи ESET проанализировали вредоносное программное обеспечение iOS/Spy.Postlo.A, которое позволяет злоумышленникам выполнять команды на устройствах iOS, в частности, перехватывать файлы через Telegram Bot API. Это вредоносное приложение распространяется через неофициальный магазин Cydia для устройств iOS.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET - ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: Надежда Бурбела