Ранее ученые не могли рассмотреть центр нашей галактики в таких деталях.

Благодаря своим инфракрасным возможностям космический телескоп Джеймса Уэбба позволил астрономам заглянуть сквозь газ и пыль в центр Млечного Пути. Об этом сообщает Science Alert.

Одной из самых больших загадок является область звездообразования под названием Стрелец C, расположенная примерно в 300 световых годах от сверхмассивной черной дыры Млечного Пути.

По оценкам, в этом регионе ормируется около 500 000 звезд. Как они могут образоваться в такой напряженной среде? Сейчас астрономы не могут этого объяснить.

Видео дня

"Никогда не было никаких инфракрасных данных об этом регионе с тем уровнем разрешения и чувствительности, который мы получаем с помощью "Уэбба", поэтому мы видим здесь множество особенностей впервые", - говорят ученые.

Современный телескоп раскрывает невероятное количество деталей, что позволяет астрономам изучать звездообразование так, как это было невозможно раньше.

Область, показанная на новом снимке, имеет ширину около 50 световых лет и находится на расстоянии около 25000 световых лет от Земли.

В центре этого молодого скопления обнаружена одна ранее неизвестная огромная протозвезда. Ее масса более чем в 30 раз превышает массу нашего Солнца.

Обнаружена загадочная галактика, которая очень похожа на Млечный Путь

Как сообщал УНИАН, ранее международная группа исследователей обнаружила древнюю галактику, которая очень похожа на наш Млечный Путь.

Ученые предполагают, что всего через 2 миллиарда лет после Большого взрыва эта галактика уже стала очень похожей на нашу.

Вас также могут заинтересовать новости: