Сейчас Кабо-Верде - это островное государство в центральной части Атлантического океана.

Великие озера Северной Америки обязаны своим существованием "горячей точке", которая была активной сотни миллионов лет назад. Об этом пишет News Week со ссылкой на результаты исследования, которые опубликовал Geophysical Research Letters.

Сейчас Кабо-Верде - это островное государство в центральной части Атлантического океана. Однако 300 миллионов лет назад эта точка находилась под тем, что станет Северной Америкой в эпоху суперконтинента Пангея.

"Горячая точка нагревала и растягивала земную кору, создавая низменный рельеф. Когда ледники прибыли примерно 20 000 лет назад, они уничтожили этот регион и оставили после себя впадины, которые затем заполнялись талой водой. Сегодня эти озера содержат около 20 процентов мировой пресной воды", - говорится в статье.

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Авторы отмечают, что это открытие связывает деятельность древней мантии с современной географией Великих озер:

"Это подчеркивает, как внутренние процессы Земли, происходящие в течение миллионов лет, могут формировать особенности, которые имеют глубокое влияние на экосистемы и жизнь человека".

Издание отмечает, что Великие озера образовались в результате сочетания геологических и ледниковых процессов, продолжавшихся сотни миллионов лет.

"Примерно 300-200 миллионов лет назад горячая точка Кабо-Верде, шлейф горячего материала из мантии Земли, находилась под регионом, который впоследствии превратился в Великие озера. Интенсивная жара и растяжения, вызванные горячей точкой, истончили литосферу, твердый внешний слой Земли, и создали низменную область в регионе", - рассказали ученые.

Авторы указывают, что гораздо позже, во время последнего ледникового периода примерно 20 000 лет назад, массивные ледники продвинулись по ландшафту, соскабливая и углубляя низменные участки, оставленные после горячей точки.

"В отличие от горячих точек, которые создают вулканические острова, например на Гавайях, влияние горячей точки Кабо-Верде на Великие озера было менее заметным из-за толстой, стабильной литосферы североамериканского континента. Эта стабильность предотвратила вулканическую активность, но позволила горячей точке сформировать рельеф региона, создав основу для формирования озер во время ледниковой эры", - отмечается в материале.

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