Тети Неб Фу, вероятно, был специалистом по лечению укусов скорпионов и змей

Археологи в Египте обнаружили останки врача-волшебника, который лечил фараонов около 4 000 лет назад. Как пишет Independent, об этой находке сообщило Министерство туризма и древностей Египта. Гробница, обнаруженная на территории древнего государства Саккара, "украшена резьбой и яркими рисунками, включая красиво расписанную фальшивую дверь и сцены погребальных приношений".

Изучив резьбу на гробнице, археологи пришли к выводу, что она принадлежала врачу Тети Неб Фу, жившему во времена правления царя Пепе II из Шестой династии, примерно между 2305 и 2118 годами до нашей эры.

Судя по надписям, Тети Неб Фу был знаменит и имел множество титулов, включая "главного врача дворца" и "жреца и мага" богини Серкет. Врач также выполнял функции королевского дантиста и "главы растительной медицины".

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Вероятно, он также был специалистом по лечению укусов скорпионов или змей, поскольку считалось, что Серкет защищает пострадавших от ядовитых укусов.

По словам археологов, тщательно продуманное захоронение Тети Неб Фу свидетельствует о том, что в древнеегипетском царстве почитали как медицину, так и магию.

Археологические находки

Ранее в Китае нашли самый древний город Шелкового пути, ему более 3000 лет.

Также археолог нашел затонувшие корабли с сокровищами возле Испании с десятками тонн золота и серебра.

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