Небесное тело 2023 TM3 пройдет мимо Земли со скоростью 11,51 км в секунду.

В ночь на 11 октября мимо Земли пройдет гигантский астероид размером с 8-этажный дом. Он пройдет на расстоянии вдвое меньшем, чем то, на котором находится Луна.

Согласно данными Центра исследования околоземных объектов NASA, астероид под названием 2023 TM3 имеет диаметр от 11 до 25 метров. Для сравнения, эта величина сопоставима с высотой 8-этажного дома.

Ожидается, что 2023 TM3 пройдет мимо Земли на расстоянии 0,00111 астрономических единиц, или примерно 148 тысяч километров. Примечательно, что Луна вращается на расстоянии около 356 тысяч км.

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Небесное тело 2023 TM3 пройдет мимо Земли со скоростью 11,51 км в секунду.

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