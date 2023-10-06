Ученые надеются сделать открытия о Земле и других планетах нашей Солнечной системы, внимательно присмотревшись к астероиду Психея.

NASA и SpaceX собираются отправить космический корабль к гигантскому металлическому астероиду Психея, обнаруженному еще в 1800-х годах, чтобы узнать больше о происхождении нашей Солнечной системы.

Как пишет Sky News, будущая миссия получила название "Психея", так же как и космический корабль, который направится к одноименному астероиду.

Астероид Психея — уникальный богатый металлами астероид, вращающийся вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Он в три раза дальше от Солнца, чем Земля, а расстояние от Земли до Психеи варьируется от примерно 300 миллионов километров до более чем 600 миллионов километров.

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Если все пойдет по плану, гравитация астероида Психея захватит космический корабль в конце июля 2029 года. Ожидается, что космический корабль "Психея" проведет не менее двух лет на орбите астероида и сделает первые в истории его изображения.

Особенности астероида

В отличие от большинства других астероидов, которые представляют собой каменистые или ледяные тела, ученые считают, что астероид Психея состоит в основном из металлического железа и никеля, подобно ядру Земли.

В NASA заявили, что ученые рассматривают возможность того, что Психея может быть обнаженным ядром ранней планеты размером с Марс, которая потеряла свои твердые внешние слои из-за сильных столкновений миллиарды лет назад. Поэтому NASA надеется сделать открытия о Земле и других каменистых планетах и о том, как они образовались, изучая Психею.

Основная задача состоит в том, чтобы узнать больше о нашей планете и нашей Вселенной, но ученые NASA также интересуются самим астероидом. Это один из крупнейших астероидов в нашей солнечной системе, его ширина в самой широкой точке составляет около 280 километров.

Астероид был открыт в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом. Ученые наблюдали за астероидом уже почти два столетия, но до сих пор не знают точно, как он выглядит. NASA предварительно охарактеризовало его форму как "неправильную и похожую на картофель". Они также хотят знать возраст поверхности Психеи, а также ее минеральный состав и топографию.

Запуск космического корабля к астероиду состоится в пятницу, 12 октября.

Миссия выйдет на орбиту на ракете SpaceX Falcon Heavy из Космического центра NASA Кеннеди во Флориде.

NASA - другие новости

Ранее зонд NASA доставил на Землю образцы самого загадочного и опасного астероида Бенну. Ученые надеются, что исследование образцов прольет свет на то, как зародилась жизнь во Вселенной.

А в сентябре устройство, расположенное на марсоходе NASA Perseverance, закончило первый в мире эксперимент по производству кислорода на Марсе.

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