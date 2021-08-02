Apple удалила из App Store приложение, в котором могут знакомиться противники вакцинации от коронавируса.
Об этом пишет Business Insider.
Владельцы приложения Unjected назвали это цензурой. Сервис позиционирует себя как "сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова".
Представитель Apple рассказал журналистам, что приложение нарушило политику Apple в отношении контента, связанного с COVID-19.
Читайте такжеZoom выплатит пользователям по $15-25 компенсацииКомпания процитировала интервью, в которых основатели Unjected заявили, что их приложение предназначено для "единомышленников, не прошедших вакцинацию".
Политика Apple требует, чтобы информация о здоровье и безопасности COVID-19 поступала из признанных источников, включая правительства, "проверенные" компании и организации, занимающиеся вопросами здравоохранения.