Оно предназначено для "единомышленников, не прошедших вакцинацию".

Apple удалила из App Store приложение, в котором могут знакомиться противники вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет Business Insider.

Владельцы приложения Unjected назвали это цензурой. Сервис позиционирует себя как "сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова".

Представитель Apple рассказал журналистам, что приложение нарушило политику Apple в отношении контента, связанного с COVID-19.

Читайте такжеZoom выплатит пользователям по $15-25 компенсацииКомпания процитировала интервью, в которых основатели Unjected заявили, что их приложение предназначено для "единомышленников, не прошедших вакцинацию".

Политика Apple требует, чтобы информация о здоровье и безопасности COVID-19 поступала из признанных источников, включая правительства, "проверенные" компании и организации, занимающиеся вопросами здравоохранения.

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Автор: Людмила Жерновская