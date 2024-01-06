Этот способ подсказала сама Солнечная система.

Лучший способ найти внеземную жизнь - это поиск планет, которые имеют заметно меньшее количество углекислого газа в атмосфере по сравнению с другими планетами той же планетной системы. Об этом говорится в новом теоретическом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Анализируя возможности космического телескопа НАСА "Джеймс Уэбб", исследователи предложили теорию, которая должна упростить поиски внеземной жизни. По их мнению, вероятность жизни всегда будет выше на планетах, где углекислого газа меньше, чем на других планетах той же звезды. Если речь идет именно о планете земного типа, такая разница в составе атмосферы может свидетельствовать о наличии жидкой воды на планете, а это повышает шанс того, что там существует жизнь.

Исследователи отмечают, что такой метод значительно эффективнее и технически проще чем те способы, к которым ученые прибегали ранее.

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Отмечается, что в настоящее время астрономам известно о более чем 5200 планетах за пределами нашей Солнечной системы. Чтобы сузить круг планет, потенциально пригодных для жизни, сегодня исследователи измеряют расстояние от планеты до ее звезды и время ее вращения вокруг звезды. Но такой подход, по словам ученых, не позволяет прямо подтвердить, действительно ли такие планеты пригодны для жизни и имеют ли они жидкую воду на своей поверхности.

"Идея пришла к нам, когда мы наблюдали, что происходит с планетами земной группы в нашей системе", — сказал соавтор исследования Амори Трио.

Сравнивая Землю с ее непосредственными соседями в Солнечной системе, исследователи обнаружили, что наша планета-единственная известная в настоящее время, содержащая жидкую воду, но еще одно важное отличие состоит в том, что она содержит значительно меньше углекислого газа в атмосфере.

"Единственный процесс, который может удалить так много углерода из атмосферы, — это мощный водный цикл, включающий океаны жидкой воды", — объясняют исследователи.

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Также мы рассказывали, что ученые нашли в космосе водоем, которому не менее 12 миллиардов лет. Эта водная масса значительно больше массы всей воды на Земле - по оценкам ученых, это эквивалентно 140 триллионам всей воды в океанах. И находится этот водоем на квазаре под названием APM 08279 + 5255.

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