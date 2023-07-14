Ученые надеются, что эти звезды помогут им пролить свет на загадку темной материи.

Космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" нашел три ярких объекта огромнейших размеров, которые питаются аннигилирующими частицами темной материи.

Дальнейшее их исследование может дать новое представление о типе материи, которая остается одной из самых загадочных в физике. В настоящее время темная материя определена как компонент Вселенной. Ее наличие определяется гравитационным притяжением, поскольку она не поглощает, не отражает и не излучает свет, что делает ее чрезвычайно трудной для обнаружения, передает Independent.

"Обнаружение нового типа звезд само по себе очень интересно, но если окажется, что это темная материя... это, было бы грандиозно", - прокомментировала соавтор исследования Кэтрин Фриз из Техасского университета.

Видео дня

По оценкам ученых, темная материя составляет около четверти известной Вселенной. Ее природу астрономы еще не установили, но подозревают, что она может быть образована новым типом неоткрытых элементарных частиц. Ими могут быть теоретические слабо взаимодействующие массивные частицы. Предполагается, что эти частицы аннигилируют сами при столкновении, отдавая тепло схлопывающимся облакам водорода и превращая их в ярко сияющие темные звезды.

Идентификация таких сверхмассивных "темных звезд", которые могут вырасти до массы Солнца и даже превысить ее в несколько миллионов раз и быть в 10 млрд раз ярче, может открыть новый аспект в понимании темной материи.

"Темные звезды" также могут помочь разгадать одно из загадочных наблюдений телескопа "Уэбба", которое предполагает, что в ранней Вселенной было слишком много крупных галактик, чтобы соответствовать предсказаниям о происхождении и судьбе космоса.

"Если некоторые из этих объектов, которые выглядят как ранние галактики, на самом деле являются темными звездами, моделирование формирования галактик лучше согласуется с наблюдениями", - отметила Фриз.

Исследования показали, что они существовали примерно через 320-400 млн лет после Большого взрыва, что делает их одними из самых ранних объектов, которые когда-либо видели.

Работа телескопа "Джеймс Уэбб"

Телескоп уже год работает в космосе. Он прислал ученым уникальные снимки, дающие возможность взглянуть на времена формирования Вселенной. А 12 июля NASA показало новый снимок телескопа "Джеймс Уэбб", на котором на фоне красного газа и облаков звездной пыли отображено рождение звезд.

Вас также могут заинтересовать новости: