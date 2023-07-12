На снимке изображен облачный комплекс Ро Змееносца – центр образования звезд, находящийся в 390 световых годах от Земли.

NASA показало новый снимок, который прислал телескоп "Джеймс Уэбб", и на котором на фоне красного газа и облаков звездной пыли отображено рождение звезд.

На снимке изображен облачный комплекс Ро Змееносца, который является центром образования звезд, который находится от Земли на расстоянии 390 световых лет. С помощью этого снимка астрономы могут изучить эту часть космоса детально, говорится в сообщении NASA.

"Снимок Ро Змееносца, сделанный "Уэббом", позволяет увидеть короткий период звездного жизненного цикла с новой четкостью", - прокомментировал ученый Клаус Понтоппидан.

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У некоторых из звезд есть тени околозвездных дисков - признак того, что вокруг них могут образоваться планеты.

"Это происходит, когда звезда прорывается через исходную пылевую оболочку, выбрасывая в космос пару встречных струй, подобно ребенку, впервые протягивающему руки миру", - сравнили в NASA.

Работа телескопа "Джеймс Уэбб"

Этот телескоп уже год выполняет свою миссию в космосе. Он прислал на Землю уникальные изображения, дающие возможность астрономам взглянуть на времена формирования Вселенной. А 7 июля исследователи нашли самую далекую сверхмассивную черную дыру с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

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