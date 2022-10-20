Так называемые "Столпы творения" на самом деле представляют собой холодные плотные облака газообразного водорода и космической пыли в созвездии Змеи.

Так называемые "Столпы творения" - одно из самых красивых мест в космосе, и теперь новый космический телескоп "Джеймс Уэбб" обратился к нему снова и заснял еще один невероятный ракурс.

Как сообщает Би-би-си, эту картину запечатлевал каждый мощный телескоп, включая "Хаббл", который делал это дважды: в 1995 и 2014 годах.

Так называемые "Столпы творения" на самом деле представляют собой холодные плотные облака газообразного водорода и космической пыли в созвездии Змеи, примерно в 6500 световых годах от Земли.

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"Столпы" находятся в центре того, что астрономы называют объектом Мессье 16, (М16) или туманностью Орел. Это - активная область звездообразования.

"Уэбб", снабженный инфракрасными детекторами, может видеть большую часть светорассеивающих эффектов в пылевых частицах, составляющих "Столпы", что помогает исследовать активность новорожденных солнц.

"Я изучаю туманность Орел с середины 1990-х годов, пытаюсь заглянуть внутрь "Столпов", протянувшихся на несколько световых лет, которые нам показал "Хаббл", чтобы найти там внутри молодые звезды. Я всегда верил в то, что когда это место сфотографирует "Джеймс Уэбб", снимки будут просто ошеломляющими. Так оно и оказалось", - прокомментировал профессор Марк Маккориан, старший советник по науке Европейского космического агентства.

Столбы в M16 подсвечиваются и формируются ультрафиолетовым светом повышенной интенсивности, который исходит от массивных близлежащих звезд. Но это излучение также и разрушает башни.

На самом деле, если бы мы могли чудесным образом переместиться в это место прямо сейчас, то никаких башен там, скорее всего, уже бы не было. Мы видим их только потому, что перед нами их далекое прошлое. Свету, который зафиксировал "Уэбб" понадобилось 6500 лет, чтобы достичь его зеркал.

Телескоп "Джеймс Уэбб"

Телескоп "Джеймс Уэбб", стоимостью $10 млрд, является совместным проектом космических агентств США, Европы и Канады. Он был запущен 25 декабря 2021 и считается преемником космического телескопа "Хаббл". Телескоп отправили в путешествие на 1,5 млн км. Телескоп состоит из 18 шестиугольных зеркальных сегментов, объединенных в одно большое зеркало шириной 6,4 метра.

Телескоп был разработан для наблюдения за тусклым светом самых ранних звезд во Вселенной, возраст которых составляет около 13,8 млрд лет.

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