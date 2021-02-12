Социальная сеть Instagram будет удалять аккаунты пользователей, которые отправляются оскорбления или разжигающие ненависть личные сообщения.
Читайте такжеTikTok будет уведомлять пользователей о причине удаления видеороликовРанее за такое нарушение соцсеть ограничивала право отправки сообщений на некоторое время.
«Сегодня мы объявляем, что будем принимать более жесткие меры, когда узнаем, что люди нарушают наши правила в личных сообщениях. До настоящего времени, когда кто-то отправлял личные сообщения, которые нарушали наши правила, мы запрещали этому человеку отправлять еще какие-либо сообщения в течение определенного периода времени. Теперь, если кто-то продолжит отправлять нарушающие правила сообщения, мы отключим его учетную запись»,— сообщается в блоге соцсети.
В материале уточняется, что речь идет об оскорблениях, расистских и антисемитских высказываниях, а также прочих нарушениях правил, передает kommersant.
В Instagram добавили, что отключат также новые учетные записи, созданные для обхода ограничений на отправку сообщений. Также соцсеть продолжит удалять аккаунты, созданные только для отправки оскорблений.
В период с июля по сентябрь 2020 года Instagram принял меры по 6,5 млн случаев разжигания ненависти в Instagram, в том числе в личных сообщениях, 95% из них были обнаружены до того, как кто-либо сообщил об этом.
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