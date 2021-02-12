В Instagram добавили, что отключат также новые учетные записи, созданные для обхода ограничений на отправку сообщений.

Социальная сеть Instagram будет удалять аккаунты пользователей, которые отправляются оскорбления или разжигающие ненависть личные сообщения.

Читайте такжеTikTok будет уведомлять пользователей о причине удаления видеороликовРанее за такое нарушение соцсеть ограничивала право отправки сообщений на некоторое время.

«Сегодня мы объявляем, что будем принимать более жесткие меры, когда узнаем, что люди нарушают наши правила в личных сообщениях. До настоящего времени, когда кто-то отправлял личные сообщения, которые нарушали наши правила, мы запрещали этому человеку отправлять еще какие-либо сообщения в течение определенного периода времени. Теперь, если кто-то продолжит отправлять нарушающие правила сообщения, мы отключим его учетную запись»,— сообщается в блоге соцсети.

В материале уточняется, что речь идет об оскорблениях, расистских и антисемитских высказываниях, а также прочих нарушениях правил, передает kommersant.

В Instagram добавили, что отключат также новые учетные записи, созданные для обхода ограничений на отправку сообщений. Также соцсеть продолжит удалять аккаунты, созданные только для отправки оскорблений.

В период с июля по сентябрь 2020 года Instagram принял меры по 6,5 млн случаев разжигания ненависти в Instagram, в том числе в личных сообщениях, 95% из них были обнаружены до того, как кто-либо сообщил об этом.

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Автор: УНИАН