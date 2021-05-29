Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск показал фотографию нового космического корабля Starship SN16, который может быть запущен в ближайшее время.
Снимок бизнесмен опубликовал в Twitter.
Как известно, в начале мая прототип корабля Starship SN15 успешно завершил испытательный полет. Он совершив посадку в Бока-Чика, штат Техас.
Именно после этого Илон Маск заявил, что SN15 может быть повторно запущен «в ближайшее время».
Вместе с тем новой информации Starship SN15 нет, а вот Starship SN16 уже готовят к запуску.
Читайте такжеМаск отправит ракету на Гавайи: подробности первого орбитального полета StarshipДата нового запуска пока неизвестна.
Ранее наземные испытания четырех ранних прототипов Starship закончились авариями.
Starship – перспективная супертяжелая ракета. SpaceX ее разрабатывает на замену ракетам Falcon. Ожидается, что благодаря своим характеристикам и возможностям, корабль потенциально сможет в ближайшие годы нести пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.
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