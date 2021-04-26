Гигантская звезда AG Carinae окружена расширяющейся оболочкой из газа и пыли.

В честь 31-й годовщины запуска космического телескопа Хаббл астрономы направили знаменитый телескоп на одну из самых ярких звезд в нашей галактике, чтобы запечатлеть ее красоту.

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Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

Гигантская звезда AG Carinae окружена расширяющейся оболочкой из газа и пыли.

Ширина туманности достигает пяти световых лет, что приблизительно расстоянию от нас до ближайшей звезды - Альфы Центавра.

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Автор: Екатерина Лиманская