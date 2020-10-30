Космический телескоп Hubble сделал снимок космической "тыквы" на Хэллоуин.
Снимок опубликован на сайте обсерватории.
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На фото можно рассмотреть оранжевую тыкву с двумя глазами и улыбкой. На самом же деле, это две столкнувшиеся галактики. Они находятся в созвездии Большого Пса, а их диаметр составляет примерно 109 млн световых лет, что примерно соответствует диаметру нашего Млечного Пути.
Оранжевое свечение галактикам придают стареющие красные звезды. А "улыбка" - это "рукав", который может быть только началом процесса появления спиральной галактики из двух сливающихся.
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