Хаббл сделал снимок двух сливающихся галактик, которые стали похожи на тыкву.

Космический телескоп Hubble сделал снимок космической "тыквы" на Хэллоуин.

Снимок опубликован на сайте обсерватории.

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На фото можно рассмотреть оранжевую тыкву с двумя глазами и улыбкой. На самом же деле, это две столкнувшиеся галактики. Они находятся в созвездии Большого Пса, а их диаметр составляет примерно 109 млн световых лет, что примерно соответствует диаметру нашего Млечного Пути.

Оранжевое свечение галактикам придают стареющие красные звезды. А "улыбка" - это "рукав", который может быть только началом процесса появления спиральной галактики из двух сливающихся.

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Перевод: Екатерина Лиманская