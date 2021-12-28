Анализ показал, что у древнего правителя Египта были кудрявые волосы и слегка выступающие зубы на верхней челюсти.

Ученые при помощи компьютерного томографа узнали, как выглядел фараон Аменхотеп I. Облик древнего правителя Египта смогли воссоздать по его мумии.

Об этом пишет The Guardian.

Современные технологии помогли международной группе физиков и археологов подтвердить аутентичность мумии. До этого многие ученые считали, что останки Аменхотепа I утеряны, а внутри саркофага находится тело более позднего фараона.

"Мы виртуально "распутали" саван мумии и изучили облик фараона. Анализ показал, что Аменхотеп I умер примерно в 35 лет. Его рост составлял 169 сантиметров, у него были хорошие зубы, а его тело было украшено 30 амулетами и уникальным золотым поясом", – отметила профессор Каирского университета и один из авторов работы Сахар Салим.

Известно, что мумию Аменхотепа I нашли в 1881 году в гробнице Дейр-аль-Бахари на юге Египта. Саван и другие составляющие погребального обряда дожили до наших дней в практически первозданном виде.

Читайте такжеУченые выяснили, какое пиво пили древние египтяне: густое, будто каша"Снимки указывают, что внешне мумифицированный человек был очень похож на фараона Яхмоса I (отца Аменхотепа I). У него был узкий подбородок, тонкий нос, кудрявые волосы и слегка выступающие зубы на верхней челюсти. Мы не нашли никаких свидетельств того, что он умер насильственной смертью, – добавила Салим.

На теле фараона обнаружили множество повреждений. По мнению ученых, они были нанесены уже после мумификации, скорее всего, расхитителями гробниц.

Аменхотеп I был вторым царем 18-й династии и взошел на трон после смерти своего отца Яхмоса I. Он правил Египтом около 21 года, примерно с 1525 по 1504 год до нашей эры.

Ранее сообщалось, как ученые изучили 200-летний череп с необитаемого острова со следами жуткой болезни.

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