Во вторник, 24 августа, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила Дню Независимости Украины.
Украинцев поздравили с праздником в официальном блоге.
В логотипе использованы цвета флага Украины, а в центре расположено стилизованное изображение казацкой чайки с трезубцем на парусе.
"Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков периода XVI-XVII вв. Считают, что чайка обязана своим названием непривычной скорости и легкости, которые лодка демонстрировал на воде. Инновационность конструкции казацких чаек давала им преимущество и позволила получить много славных побед. Поздравляем всех с Днем Независимости Украины!" - говорится в сообщении.
День Независимости Украины: 30-я годовщина
- В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. 2 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким будет празднование.
- Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении 24 августа торжественного заседания парламента.
- Кроме того, Минкульт создал цифровую карту событий ко Дню Независимости Украины.