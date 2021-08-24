В нём использованы оттенки голубого и желтого.

Во вторник, 24 августа, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила Дню Независимости Украины.

Украинцев поздравили с праздником в официальном блоге.

В логотипе использованы цвета флага Украины, а в центре расположено стилизованное изображение казацкой чайки с трезубцем на парусе.

"Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков периода XVI-XVII вв. Считают, что чайка обязана своим названием непривычной скорости и легкости, которые лодка демонстрировал на воде. Инновационность конструкции казацких чаек давала им преимущество и позволила получить много славных побед. Поздравляем всех с Днем Независимости Украины!" - говорится в сообщении.

День Независимости Украины: 30-я годовщина

В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. 2 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким будет празднование.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении 24 августа торжественного заседания парламента.

Кроме того, Минкульт создал цифровую карту событий ко Дню Независимости Украины.

Автор: Людмила Жерновская