Геомагнитная буря накроет Землю в последние дни октября.

Конец октября отметится мощной магнитной бурей, что может навредить нашему самочувствию. Геомагнитная буря продлится два дня и в свой пик достигнет 6 баллов – это самый высокий показатель за весь месяц.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в октябре: опасные даты

Сильная магнитная буря продлится два дня – 30 и 31 октября. В свой пик она достигнет 6 баллов. В следующем месяце сильных бурь не будет, однако средняя солнечная активность прогнозируется 6 ноября.

Повышенная солнечная активность ожидается с 9 часов 30 октября до середины дня 31 октября.

Геомагнитные бури: влияние на здоровье

Сильнее всего влиянию магнитных бурь подвержены пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. В дни магнитной бури могут возникать следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в спине и суставах;

обострение хронических заболеваний;

боль в сердце;

бессоница или сонливость.

Зарицкий Александр - врач-невролог Киевской городской клинической больницы №7: "Магнитные бури влияют в основном на тех людей, у которых уже есть определенные хронические патологии, возможно, не обнаруженные. Поэтому я рекомендую регулярно делать обследование своего организма.

В такие дни желательно не заниматься тяжелой работой. Особенно не рекомендуется умственная нагрузка. Я советую сократить свой рабочий день и больше отдыхать дома или прогуляться на свежем воздухе, если позволяют погодные условия

Если болит голова при магнитных бурях, я советую регулярно измерять давление. В случае незначительного понижения может помочь и чашечка крепкого кофе. Но все же лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу ".

Автор: Екатерина Пулатова