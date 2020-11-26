Китайская компания GAC планирует начать тестирование графеновых батарей, позволяющие заряжать электрокары до 85% за 8 минут, уже в конце 2020 года.
Об этом сообщает CnTechPost.
От результатов испытания на реальных авто будет зависеть, запустят ли разработку в массовое производство.
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Время анонсированной "супербыстрой" зарядки будет сравниваться со временем заправки обычных авто и может стать технологическим прорывом для аккумуляторных батарей.
Стоимость электрокара с новой батареей составит примерно 30,4 тысячи долларов. Около 40% - цена батареи.
Разработку графеновой технологии компания начала еще в 2014 году. После почти 6 лет исследований GAC постепенно освоил технологию подготовки и применения трехмерного графенового материала (3DG).
В ноябре 2019-го компания официально представила сверхбыструю батарею для зарядки».
Что известно о графене
- Графен – мощный проводник, невероятно легкий, химически инертный и гибкий, обладает большой площадью поверхности. Нано-субстанция стала находкой для ученых, работающих над созданием крупномерных накопителей энергии.
- На основе графена уже созданы сверхчувствительные сенсоры (могут обнаруживать присутствие одного электрона), биосенсоры, миниатюрные конденсаторы высокой емкости, быстродействующие элементы энергонезависимой памяти нового поколения, модуляторы излучения и пр. Однако, в основном, разработки ученых направлены на создание больших аккумуляторов для транспорта.
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