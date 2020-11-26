Время анонсированной "супербыстрой" зарядки будет сравниваться со временем заправки обычных авто

Китайская компания GAC планирует начать тестирование графеновых батарей, позволяющие заряжать электрокары до 85% за 8 минут, уже в конце 2020 года.

Об этом сообщает CnTechPost.

От результатов испытания на реальных авто будет зависеть, запустят ли разработку в массовое производство.

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Время анонсированной "супербыстрой" зарядки будет сравниваться со временем заправки обычных авто и может стать технологическим прорывом для аккумуляторных батарей.

Стоимость электрокара с новой батареей составит примерно 30,4 тысячи долларов. Около 40% - цена батареи.

Разработку графеновой технологии компания начала еще в 2014 году. После почти 6 лет исследований GAC постепенно освоил технологию подготовки и применения трехмерного графенового материала (3DG).

В ноябре 2019-го компания официально представила сверхбыструю батарею для зарядки».

Что известно о графене

Графен – мощный проводник, невероятно легкий, химически инертный и гибкий, обладает большой площадью поверхности. Нано-субстанция стала находкой для ученых, работающих над созданием крупномерных накопителей энергии.

На основе графена уже созданы сверхчувствительные сенсоры (могут обнаруживать присутствие одного электрона), биосенсоры, миниатюрные конденсаторы высокой емкости, быстродействующие элементы энергонезависимой памяти нового поколения, модуляторы излучения и пр. Однако, в основном, разработки ученых направлены на создание больших аккумуляторов для транспорта.

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Автор: Яна Ставская