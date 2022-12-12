ESA выделило 29 млн евро на разработку америциевой батареи.

Европейское космическое агентство (ESA) одобрило финансирование создания батарей, которые будут работать от ядерных отходов.

Эти батареи будут использоваться для исследования космоса, сообщает Neural. В частности, новые батареи позволят работать в областях, где нет доступа к солнечной энергии, например, на темной стороне Луны.

По мнению ученых, работающих с ESA, для батарей можно будет использовать америций - он образуется в результате распада плутония. Это стало бы первым случаем, когда америций из ядерных отходов, используется таким образом.

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Современные батареи работают на плутонии-238, однако его производство дорого стоит. Кроме того, львиная доля мировых поставок этого элемента приходится на США и Россию.

ESA выделило 29 млн евро на разработку америциевой батареи. В агентстве считают, что это позволит избавиться от топливной зависимости от России.

Ядерная энергетика и РФ

После полномасштабного вторжения РФ Украина отказалась от российского ядерного топлива. В апреле стало известно, что Украина открывает собственную линию сборки ядерного топлива для украинских атомных станций по американской технологии компании Westinghouse. Чтобы полностью заменить российское топливо понадобится 3-4 года.

Впоследствии УНИАН сообщил, что у Украины есть запасы ядерного топлива на два года.

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