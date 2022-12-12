Европейское космическое агентство (ESA) одобрило финансирование создания батарей, которые будут работать от ядерных отходов.
Эти батареи будут использоваться для исследования космоса, сообщает Neural. В частности, новые батареи позволят работать в областях, где нет доступа к солнечной энергии, например, на темной стороне Луны.
По мнению ученых, работающих с ESA, для батарей можно будет использовать америций - он образуется в результате распада плутония. Это стало бы первым случаем, когда америций из ядерных отходов, используется таким образом.
Современные батареи работают на плутонии-238, однако его производство дорого стоит. Кроме того, львиная доля мировых поставок этого элемента приходится на США и Россию.
ESA выделило 29 млн евро на разработку америциевой батареи. В агентстве считают, что это позволит избавиться от топливной зависимости от России.
Ядерная энергетика и РФ
После полномасштабного вторжения РФ Украина отказалась от российского ядерного топлива. В апреле стало известно, что Украина открывает собственную линию сборки ядерного топлива для украинских атомных станций по американской технологии компании Westinghouse. Чтобы полностью заменить российское топливо понадобится 3-4 года.
Впоследствии УНИАН сообщил, что у Украины есть запасы ядерного топлива на два года.