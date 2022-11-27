Украина рассчитывает начать производить ядерное топливо в объемах, которые покроют половину потребностей страны.

Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что у Украины есть запасы ядерного топлива на два года.

Как он сообщил в эфире телемарафона, также Украина планирует запустить собственное производство ядерного топлива.

"Мы работаем с Westinghouse (японско-американская компания в сфере ядерной энергетики – УНИАН) над созданием линии производства собственного топлива, основываясь на их технологиях. Мы уже делаем головки и хвостовики кассеты, которые прошли лицензирование американской компанией. То есть половину мы будем производить сами, а другую половину будет поставлять Westinghouse", — сообщил Котин.

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Напомним, после полномасштабного вторжения РФ Украина отказалась от российского ядерного топлива. В апреле Котин сообщил, что Украина открывает собственную линию сборки ядерного топлива для отечественных атомных станций по американской технологии компании Westinghouse. По его оценке, для того, чтобы заменить российское топливо, нужно 3-4 года.

Ситуация на украинских АЭС

Оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины и, как заявлял первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, пытаются остановить украинские АЭС.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины, а результате чего Запорожская АЭС, находящаяся под контролем россиян, перешла в режим полного блэкаута, остальные АЭС были остановлены.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинскими атомными электростанциями - это серьезный повод для волнения.

Уже 25 ноября Украина подтвердила, что Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая атомные электростанции были подключены к сети.

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