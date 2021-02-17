Американская компания Apple показала свои новые гендерно-нейтральные эмоджи.
Читайте также«Улыбающийся колобок»: сегодня мир отмечает 36-й день рождения смайлика (видео)Они будут входить в обновление IOS 14.5. и позволят использовать эмоджи лиц мужчин и женщин с бородой. Среди новых эмоджи лица с разным оттенком кожи, передает segodnya.
Также появятся новые дизайны эмоджи: «сердце в огне», «лицо на выдохе», «лицо в облаках» и «лицо со спиральными глазами».
Смайл шприца сделали без крови, чтобы обозначать вакцинацию от коронавируса, а символ наушников стал похож на AirPods Max.
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