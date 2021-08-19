Для просмотра онлайн-трансляций доступны бесплатные и платные сайты, среди которых могут быть и вредоносные.

Посещение спортивных событий всегда было любимым занятием ярых болельщиков, однако во время пандемии большинство мероприятий было отменено или перенесено на онлайн-платформы. Из-за этого довольно популярными стали трансляции в Интернете, а вместе с ними появились и новые риски для безопасности личных данных фанатов.

В связи с этим специалисты ESET подготовили советы, которые помогут защитить устройства пользователей во время посещения стриминговых сервисов.

1. Обеспечить защиту роутера и домашней сети

Для просмотра онлайн-трансляций необходим роутер, который позволяет подключать множество устройств к домашней сети и получать доступ к стриминговым сервисам. Однако незащищенный роутер могут использовать злоумышленники для доступа и заражения всех подключенных к нему девайсов. Поэтому прежде чем подключить устройство и начать просмотр онлайн-трансляции, важно убедиться в корректности настройки вашего роутера.

Следующим шагом для защиты роутера и всей домашней сети является создание отдельных сетей с настроенными разрешениями . Это позволит отключать устройства, которые не используются, а также упростит выявление попыток проникновения злоумышленников.

2. Настроить смарт-телевизор

Для начала необходимо изменить на своих устройствах параметры конфиденциальности, а также разрешения на сбор информации поставщиком и ее передачу третьим лицам. Поскольку были инциденты, при которых некоторые провайдеры собирали личные данные своих пользователей, включая записи голоса и привычек просмотра.

Также опасность может представлять и включение всех возможных функций устройства, которые могут иметь неисправленные уязвимости и использоваться киберпреступниками. Поэтому пользователю важно выключать функции, которые ему не нужны. Кроме этого, стоит включить имеющиеся настройки безопасности, предложенные производителем, и родительский контроль в случае необходимости.

3. Установить актуальные обновления

На всех устройствах, на которых пользователь планирует смотреть онлайн-трансляции, необходимо регулярно обновлять операционную систему для исправления уязвимостей и предотвращения их использования киберпреступниками. В отличие от операционной системы компьютера или смартфона, встроенное программное обеспечение большинства смарт-телевизоров не обновляется автоматически . Для проверки наличия обновлений нужно найти сайт поставщика, указав номер модели устройства и текущую версию установленного встроенного ПО.

4. Использовать решения по безопасности

Устройства пользователя могут быть заражены вредоносным программным обеспечением или другими видами киберугроз. Поэтому стоит использовать комплексное решение для защиты смарт-телевизора от вирусов и программ-вымогателей или программу по безопасности для смартфонов и планшетов, которая в дополнение к функции Антивируса защищает устройство при осуществлении онлайн-платежей.

5. Выбирать надежные сервисы для просмотра

Для просмотра онлайн-трансляций доступны бесплатные и платные сайты, среди которых могут быть и вредоносные. В частности, на некоторых бесплатных ресурсах присутствует большое количество рекламы. По результатам анализа 23 000 стриминговых сайтов половина видеорекламы, которая отображалась на них, перенаправляла жертв на вредоносные сайты. Киберпреступники используют различные схемы для заманивания пользователей – от техник социальной инженерии до поддельных сайтов для майнинга криптовалюты.

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Платные сайты могут быть более безопасными при условии, что они являются легитимными. Однако даже лидеры на рынке онлайн-трансляций, например, Disney+ или Amazon Prime и Hulu, не защищены от потенциальных рисков, в частности, утечек данных, которые ставят под угрозу информацию всех своих пользователей. Поэтому простыми и эффективными мерами для базовой защиты остается использование надежного и уникального пароля, а также проверка учетной записи с помощью ресурса haveibeenpwned.

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Автор: Григорий Бондарь