Соответствующее решение было принято из-за погодных условий.

Американское космическое агентство НАСА перенесло с субботы на воскресенье совместный со SpaceX запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами Международной космической станции.

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Соответствующее решение было принято из-за погодных условий, сообщает "Голос Америки".

По мнению экспертов, мощные ветры могли помешать забрать первую ступень ракеты, которая отделяется после запуска. "Корабль должен поймать отделившуюся ступень примерно через девять минут после запуска", - отметили в космическом агентстве.

НАСА и SpaceX планируют повторно использовать эту ступень для запуска второй команды на МКС в следующем году.

Пуск должен состояться с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В состав экспедиции войдут астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соича Ногучи. Миссия будет длиться шесть месяцев.

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Автор: Тамара Отовская