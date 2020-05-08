Илон Маск в течение года испытает чипирование человека

Чипы будут предназначены для людей, утративших из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей.

Компания миллиардера Илона Маска Neuralink в течение года испытает вживление в человеческий мозг специального импланта, который даст многим людям шанс на полноценную жизнь.

Читайте такжеКомпьютерная эпидемия во время пандемии

Об этом он заявил во время подкаста на YouTube-канале Джо Рогана, пишет Business Insider.

Маск уверен, что специалисты его компании в ближайший год закончат работы по созданию импланта, который предназначен для людей, утративших из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей.

"В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом… У нас есть шанс внести вклад, сделав их (инвалидов - ред.) здоровыми, и восстановив некоторые функции, которые они потеряли", - подчеркнул Маск.

Предполагается, что чип будет размещен под костями черепа, а соединение с мозгом пройдет при помощи электродов.

Как сообщал УНИАН, завладевшая умами многих людей по всей планете на фоне коронавируса нового типа конспирология добралась и до известного российского режиссера и актера Никиты Михалкова. Он обвинил американского бизнесмена Билла Гейтса в намерении "чипировать человечество".