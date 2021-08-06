Исследователи готовятся к пересмотру всех предыдущих моделей.

Глобальный "конвейер течений" теряет стабильность и близок к коллапсу. Это спровоцировано тем, что уже как минимум столетие атлантическая меридиональная циркуляция находится в ослабленном состоянии.

Об этом пишет журнал Nature Climate Change со ссылкой на климатолога Никласа Бурса.

По мнению многих исследователей, из-за этого примерно 2,6 миллиона лет назад мог начаться ледниковый период.

Наблюдения показывают, что в последние десятилетия атлантическая меридиональная циркуляция значительно замедлилась.

Читайте такжеУченые обнаружили в Антарктиде активные озера под толщей льда (видео)На данный момент ученые не могут точно сказать, когда начался этот процесс. Не определена и его скорость. Связывают же происходящее с потеплением вод Атлантики и ускорения таяния ледников Арктики и Гренландии.

"Мы должны срочно пересмотреть все модели с учетом собранных нами сведений для понимания того, насколько критической является ситуация", – сказал климатолог Никлас Бурс.

Что такое "конвейер течений"

По утверждению ученых, "конвейер течений" – это система взаимосвязанных глубинных потоков, которые переносят воду по всему Мировому океану.

Автор: Катерина Шварц