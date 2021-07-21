Человечеству необходимо пересмотреть пути своего развития, чтобы избежать печального развития событий.

Ученые Массачусетского технологического института 50 лет назад спрогнозировали коллапс для человечества. Повторное исследование подтвердило прогноз.

Об этом сообщает The New York Times.

В 1972 году ученые из Массачусетского технологического института представили отчет "Пределы роста", в котором было указано, что в скором времени должен остановиться рост человеческой цивилизации или же сама человеческая цивилизация.

Исследователи определили "пределы роста", которых человеческая цивилизация достигнет в XXI веке. Если человечество продолжит эксплуатировать земельные ресурсы, то коллапс наступит уже к 2040 году.

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Всего проработали 12 сценариев развития общества. Согласно прогнозам, к середине XXI века промышленный рост остановится из-за дефицита ископаемых ресурсов, а инвестиции в их добычу приведут к урезанию средств в других сферах. При этом сельское хозяйство придет в упадок, что приведет к дефициту продуктов и голоду. Усугубят ситуацию экологические проблемы, которые также ограничат экономическое развитие и добавят проблем со здоровьем населения.

Руководитель отдела устойчивого развития и анализа динамических систем международной сети аудиторских компаний KPMG Гайя Херрингтон проверила выводы ученых Массачусетского технологического института.

Она использовала переменные, среди которых численность населения, уровень рождаемости, уровень смертности, промышленное производство, производство продуктов питания, услуги, невозобновляемые ресурсы, уровень загрязнения, благосостояние людей и экология.

Ее расчеты подтвердили, что человечество движется по сценарию, который спрогнозировали ученые 50 лет назад. То есть человеческую цивилизацию ожидает нехватка ресурсов, экологические катастрофы и упадок общества.

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В Международном валютном фонде подтвердили "синхронное замедление" глобального роста экономики и "неуверенное восстановление" после эпидемии COVID-19.

"Эти сценарии демонстрируют прекращение роста в течение десятилетия или около того. Таким образом, оба сценария показывают, что продолжать развивать бизнес прежними темпами, то есть добиваться непрерывного роста, невозможно. Даже в паре с беспрецедентным развитием и внедрением технологий, такой подход неизбежно приведет к снижению промышленного капитала, проблемам в сельском хозяйстве и падению уровня благосостояния в течение этого столетия", - объяснила Херрингтон.

По мнению ученых, человечество еще может пойти по более позитивному сценарию, но для этого необходимо ответственно подходить к вопросам экологии и промышленности, здравоохранению, планированию семьи и другим факторам.

"Необходимые изменения будут нелегкими и создадут проблемы переходного периода, но устойчивое будущее все еще возможно", - рассказала Херрингтон.

Судьбу человечества определят решения, которые будут приниматься в следующее десятилетие.

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Автор: Анастасия Горбачева