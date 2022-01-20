Компания Google напомнила интернет-пользователям о важности вакцинации.

20 января компания Гугл представила новый дудл, посвященный вакцинации от коронавируса. Таким образом корпорация решила в очередной раз напомнить пользователям, что всем нам важно прививаться, носить маски и сохранять жизни.

Гугл дудл 20 января

Для дудла Гугл использовал старую картинку, которая уже висела на главной странице сайта. В ней все буквы из логотипа носят маску и имеют пластырь на месте вакцины. Последняя буква "Е" олицетворяет врача, который делает прививки. Слоган дудла: "Вакцинируйтесь. Используйте маски. Спасайте жизни".

При нажатии на дудл поисковик переадресует вас на поисковой запрос "Центр вакцинации рядом". Там находится карта с ближайшими пунктами прививки, основная информация о вакцине, статистика заболеваемости и ответы на распространенные вопросы.

Актуальный список пунктов вакцинации в Украине можно найти по ссылке. Помимо двух основных доз, украинцам также доступна бустерная доза вакцины.

Напомним, что в Украине всё еще продолжается пандемия коронавируса. В стране уже обнаружен новый штамм COVID-19 Омикрон. По словам МОЗ, в нашей стране уже началась новая вспышка коронавируса. Вакцинация от болезни - простой и бесплатный способ защититься от болезни и тяжелых последствий.

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