Чтобы прийти к своим выводам, исследователи создали подробные модели биосферы планеты.

Ученые предсказывают, что в будущем атмосфера Земли вернется к своему предыдущему состоянию, и резкое падение уровня кислорода в конечном итоге убьет большую часть жизни на планете. Об этом пишет sciencealert.com со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Geoscience.

"Чтобы прийти к своим выводам, исследователи создали подробные модели биосферы Земли, приняв во внимание изменения яркости Солнца и соответствующее снижение уровня углекислого газа, поскольку газ распадается под воздействием растущего уровня тепла. Меньше углекислого газа означает меньше фотосинтезирующих организмов, таких как растения, что приведет к снижению уровня кислорода", - говорится в публикации.

Согласно выводам ученым, это, вероятно, произойдет не раньше, чем через миллиард лет, но процесс при этом будет быстрым. Отмечается, что данный сдвиг вернет планету к состоянию, похожему на то, в котором она была до так называемого Великого окислительного события около 2,4 миллиарда лет назад.

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"Модель прогнозирует, что дезоксигенация атмосферы, при которой уровень O2 резко упадет до уровней, напоминающих архейскую Землю, скорее всего, будет вызвана до возникновения влажных парниковых условий в климатической системе Земли и до обширной потери поверхностной воды из атмосферы", - отметили ученые.

Указывается, что это будет концом пути для людей и большинства других форм жизни, которые зависят от кислорода.

Напомним, ранее УНИАН писал, что астероид размером с Пизанскую башню угрожает Земле.

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