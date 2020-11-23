Учетная запись предыдущего президента США после инаугурации его преемника архивируется.

Соцсеть Facebook передаст администрации Джо Байдена контроль над официальным учетным аккаунтом президента США 20 января, в день инаугурации 46-го президента США.

Читайте такжеTwitter передаст официальный аккаунт президента США БайденуОб этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя соцсети. Аккаунт называется @POTUS (аббревиатура от полного наименования должности главы государства - President Of The United States), является официальным аккаунтом президента США. Сам Дональд Трамп более активно использует личные учетные записи как в Twitter (@realDonaldTrump), так и в Facebook (@DonaldTrump).

При этом личные страницы Трампа более популярны среди пользователей, чем официальные аккаунты президента - например, на его персональный аккаунт в Twitter подписаны 88,9 млн пользователей, а на официальной странице президента - 32,8 млн.

В Facebook Трамп пишет в основном на личной странице, на которую подписаны 34,6 млн пользователей, а вот на официальной странице президента с 6,4 млн подписчиков последнее сообщение было 18 мая 2018 года.

Как в случае с президентом Бараком Обамой, учетная запись предыдущего президента США после инаугурации его преемника архивируется и руководится Национальным управлением архивов и документации.

В день инаугурации Байдена соцсеть также передаст официальные учетные записи новой администрации Белого дома, вице-президенту и первой леди.

Выборы президента США

Джо Байден, который был признан ведущими американскими медиа избранным президентом на основании предварительных результатов голосования во всех штатах, должен вступить в должность президента 20 января. Однако Трамп пока отказывается признать поражение и пытается признать недействительными или отменить результаты выборов в ряде штатов с помощью судебных исков, заявляя о «масштабных махинациях», доказательств которых пока представлено не было.

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Автор: УНИАН