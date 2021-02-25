Теперь IT-гиганты могут столкнуться с утверждением «австралийской» практики по всему миру.

Парламент Австралии утвердил первый в мире законопроект, который обязывает цифровых гигантов вроде Google и Facebook платить местным СМИ за новостной контент. Этот шаг может в перспективе привести к дальнейшему ограничению влияния IT-монополистов.

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Как сообщает Bloomberg, сторонники утвержденного закона настаивают, что он позволит обеспечить новостному медиабизнесу справедливое вознаграждение за его контент, публикуемый в соцсетях.

Рекламное доминирование Facebook и Google давно привлекает внимание регулирующих органов по всему миру. Теперь IT-гиганты могут столкнуться с утверждением «австралийской» практики по всему миру. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, по его словам, обсуждал новый закон с лидерами Индии, Канады, Франции и Великобритании.

Технологические гиганты вели с правительством Австралии сложные переговоры об уступках по новому закону. Так, Google грозила в случае принятия закона отключить свой поисковый движок на территории страны, а Facebook ненадолго заблокировал публикацию новостей в одноименной соцсети.

Переговоры между главой Facebook Марком Цукербергом и правительством Австралии, как увтерждается, длились 11 часов. По их итогам правительство согласилось внести в закон определенные поправки, а соцсеть вернула возможность постить новости.

Среди ключевых уступок – Google и Facebook могут сами решать вопросы о коммерческих сделках с издателями и получат больше времени на урегулирование проблемных вопросов, если правительство все же решит применить против них определенные санкции за нарушение закона.

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Автор: Дмитрий Захаров