Директор SpaceX по управлению миссией Dragon Сара Уокер сказала, что самой сложной частью миссии будет финальный этап, который подтолкнет МКС к окончательному спуску.

Международная космическая станция была пристанищем для сотен астронавтов за последние 23 года, но ее дни сочтены. В июне NASA объявило, что заплатит компании Илона Маска SpaceX до 843 миллионов долларов за помощь в выводе МКС из эксплуатации.

В среду NASA и SpaceX поделились новыми подробностями своего плана, который включает в себя сверхбольшой космический корабль Dragon, способный вытолкнуть МКС с орбиты и обрушить ее на отдаленную океанскую могилу, вероятно, в 2031 году, пишет Business Insider.

Космические корабли SpaceX Dragon в настоящее время доставляют астронавтов NASA и грузы на МКС и обратно. Однако по сравнению с МКС, которая весит около 925 000 фунтов, астронавты и груз чрезвычайно легкие.

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Вот почему SpaceX рассматривает возможность оснащения одного из своих Dragon для этой работы.

Как SpaceX планирует отказаться от МКС

SpaceX планирует оснастить существующий Cargo Dragon новым мощным багажником и наддувом его 46 двигателями Draco, что на 30 двигателей больше, чем у обычного Dragon.

Получившийся в результате "спускающийся с орбиты корабль" будет примерно в два раза длиннее обычного корабля "Дракон", иметь в шесть раз больше топлива и производить в четыре раза больше мощности.

Директор SpaceX по управлению миссией Dragon Сара Уокер сказала, что самой сложной частью миссии будет финальный этап, который подтолкнет МКС к окончательному спуску.

"Этот ожог должен быть достаточно мощным, чтобы управлять всей космической станцией, одновременно сопротивляясь крутящим моментам и силам, вызванным увеличением атмосферного сопротивления космической станции, чтобы гарантировать, что она в конечном итоге завершится в намеченном месте", - сказала Уокер.

Конечный пункт назначения МКС будет в отдаленной части океана, например, в южной части Тихого океана, но NASA еще не выбрало точное место. Когда космический корабль размером с футбольное поле с воем падает, NASA не хочет, чтобы он упал куда-либо, кроме открытого океана.

Новая глава в освоении космоса

Уокер сказала, что возможность помочь завершить эту важную главу в освоении космоса - это честь.

"Я думаю, это замечательный полный опыт для меня и для SpaceX", - заявила Уокер на брифинге в среду.

В 2012 году Dragon стал первым коммерческим кораблем, состыковавшимся с МКС, и, если все пойдет по плану, это будет последний корабль, когда-либо состыковавшийся со станцией.

"Я не могу не подчеркнуть, насколько для нас большая честь быть частью этого шага", - сказала Уокер.

NASA рассматривало возможность выполнения этой работы с тремя российскими космическими кораблями "Прогресс", но даже этого было недостаточно для размера космической станции, по словам Даны Вайгель, менеджера программы NASA по МКС.

NASA и его российский коллега Роскосмос планируют продолжать использовать МКС до 2030 года, когда оба агентства намерены разойтись и перейти на новые космические станции. NASA надеется стать одним из многих клиентов частных космических станций в будущем.

Утилизация МКС - кто против

Бывшие руководители NASA и Европейского космического агентства заявили, что американский план уничтожения Международной космической станции, который предусматривает ее сожжение в атмосфере и падение в Тихий океан, лишит граждан будущего одного из величайших технологических шедевров цивилизации, поэтому такие намерения нужно остановить.

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