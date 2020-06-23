К Земле движется опасный астероид, который дважды пересечет нашу орбиту
К Земле приближается опасный астероид, который пересечет ее орбиту.
Астероид 441987 2010 NY65 был открыт в 2010 году, сообщает in-Space.
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Один оборот вокруг Солнца он совершает за 366 земных дней или 1 земной год, максимально удаляясь от него на 205 миллионов километров и приближаясь на 94 миллиона километров.
Размер астероида составляет 228 метров. Астероид 441987 2010 NY65 является потенциально опасным.
Как сообщается, в текущем году этот астероид пролетит мимо Земли 24 июня в 09:44 по киевскому времени на расстоянии примерно 3,76 миллиона километров со скоростью 13 километров в секунду.
Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится 25 июня 2021 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 5,97 миллиона километров.
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