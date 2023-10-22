Надписи, обнаруженные внутри гробницы также указывают на то, что правительница играла важную роль в сокровищнице.

Роскошная древнеегипетская гробница, в которой нашли вино 5000-летней выдержки, возможно, принадлежала давно забытой женщине-фараону.

Возможно, это Мерет-Нейт, пришедшая к власти после смерти своего мужа, короля Джета - третьего царя первой династии древнеегипетских правителей, около 3000 года до нашей эры. Раскопки показали, что эта древнеегипетская царица была влиятельной фигурой с "необычайно высоким уровнем власти", пишет Businessinsider. Ученые, которые сейчас находятся на раскопках ее гробницы в Абидосе в центральном Египте, говорят, что обнаруженная ими явная расточительность позволяет предположить, что она была первой женщиной-фараоном в Древнем Египте. И, если они правы, это открытие может переписать историю Древнего Египта.

Надписи, обнаруженные внутри гробницы также указывают на то, что Мерет-Нейт играла важную роль в сокровищнице и занимала другие государственные должности.

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Согласно пресс-релизу Венского университета, недавние раскопки гробницы Мерет-Нейт показали, что она была сделана из сырцового кирпича и заставлена большими винными кувшинами с сушеными виноградными косточками. Многие кувшины с вином все еще были запечатаны с неповрежденными пробками.

Гробницу женщины-фараона окружали могилы 41 придворного и слуги. Археологические данные свидетельствуют о том, что они строились в течение длительного времени, поэтому вполне вероятно, что они были похоронены возле Мерет-Нейт, когда умерли, а не были убиты, когда умерла фараон, чтобы сопроводить ее в загробной жизни.

"Это, безусловно, чрезвычайно важная гробница", - сказал Рональд Лепроон, египтолог и почетный профессор Университета Торонто.

Мерет-Нейт была матерью наследника престола царя Дена. Более ранняя находка показала, что имя королевы происходит от имени ее сына в списке правителей, обнаруженном в его гробнице в Саккаре, за которым следует титул "мать короля", что предполагает, что она правила в качестве регента во время юности Дена, сказал Лепроон.

По его словам, ее регентство могло объяснить, почему ее похоронили с такой пышностью. "Сам факт добавления ее имени в список правителей показывает, что с Мерет-Нейт должно было произойти что-то очень важное" - пояснил он.

Некоторые эксперты полагают, что Мерет-Нейт обладала теми же полномочиями, что и правители-мужчины, основываясь на ранее обнаруженном списке правителей и других подсказках. "Ни одна другая правительница раннего династического периода не обладала таким количеством королевских привилегий", - написал Жан-Пьер Пацник, египтолог из университета Сорбонны во Франции.

По мнению археолога Кристианы Келер из Венского университета, которая руководила раскопками, эти открытия добавляют веса идее о том, что Мерет-Нейт была фараоном.

Маргарет Мейтленд, куратор Национальных музеев Шотландии выразила сомнение, что Мерет-Нейт была фараоном, но подчеркнула, что она, без сомнения, была необычайно могущественной для своего времени.

"Было бы поразительно, если бы была женщина-фараон еще во времена первой династии", - сказала Элизабет Карни из Университета Клемсона в Южной Каролине.

Если окажется, что она права, Мерет-Нейт станет первой женщиной-фараоном Египта, таким образом переписав древнеегипетскую историю. Это означает, что женщины начали править Египтом намного раньше, чем предполагалось. Следующей известной женщиной-фараоном была Неферусобек, а затем Хатшепсут, которая правила примерно через 500 лет после Неферусобек.

Египетские гробницы

Американские ученые обнаружили в провинции Сохаг гробницу неизвестного ранее фараона. По предварительным выводам ученых, он правил во Второй переходный период Среднего царства, то есть примерно в 1650-х годах до н. е.

После этого, в 2021 году в том же городе Сохаг египетские археологи нашли около 300 древних гробниц, высеченных прямо в скале.

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