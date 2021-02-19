Остатки бань хорошо сохранились.

В испанском городе Севилья во время проведения ремонта в одном из баров были обнаружены остатки турецких бань XII века.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian, бар под названием "Пивоварня Хиральда", расположенный у Севильского кафедрального собора, открыл свои двери в 1923 году. Хозяева решили сделать ремонт во время локдауна из-за пандемии коронавируса летом 2020 года.

Остатки бань хорошо сохранились. На белом известковом фоне выгравированы геометрические узоры, а в потолке выполнены отверстия в форме восьмиугольных звезд. Бани представляют собой изысканный образец архитектуры XII века, когда династия Альмохадов правила территорией, которая сейчас входит в состав Испании и Португалии. По словам археолога Альваро Хименеса, в найденных в "Хиральдо" банях сохранилось больше элементов орнамента, чем во всех выявленных ранее банях на Пиренейском полуострове.

"Раньше это был довольно известный бар, но теперь люди смогут зайти и выпить пива или бокал вина в заведении, которое также является турецкой баней XII века", — заявил один из владельцев Антонио Кастро. Бар снова откроет свои двери для посетителей с марта.

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Автор: УНИАН