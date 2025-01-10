Исследование льда должно показать, как эволюционировали атмосфера и климат Земли.

В Антарктиде ученые пробурили на глубину почти 3 километра, чтобы достать ледяной керн возрастом 1,2 миллиона лет, сообщает Associated Press.

"Международная команда ученых объявила в четверг, что им удалось пробурить один из древнейших ледяных кернов. Они проникли почти на 2 мили (2,8 километра) до антарктической основы, чтобы добыть лед, возраст которого составляет не менее 1,2 миллиона лет", - говорится в сообщении.

Предполагается, что исследование льда должно показать, как эволюционировали атмосфера и климат Земли. Это поможет понять, как менялись циклы ледникового периода и даст представление о том, как углекислый газ в атмосфере влиял на климат.

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"Благодаря этому ледяному керну мы поймем, что изменилось в атмосфере в отношении парниковых газов, химических веществ и пыли", - заявил итальянский гляциолог и координатор проекта Beyond EPICA Карло Барбанте.

Барбанте также руководит Институтом полярных исследований в Итальянском национальном исследовательском совете.

Бурение достигло глубины 2,8 километра благодаря усилиям 16 ученых и технических специалистов, которые работали каждое лето в течение четырех лет при среднем температурном уровне около минус 35 градусов Цельсия.

Итальянский исследователь Федерико Скотто был среди тех, кто завершил бурение в начале января в месте, называемом Малый Купол С (Little Dome C), недалеко от исследовательской станции Конкордия. По его словам, изотопный анализ определил возраст льда как минимум 1,2 миллиона лет.

По данным издания, эта же команда ранее добыла керн возрастом около 800 тысяч лет. Его анализ показал: за эти 800 тысяч лет концентрация парниковых газов таких, как углекислого газа и метан, даже в самые теплые периоды ни разу не превысила уровней, наблюдавшихся с начала индустриальной революции.

"Сегодня мы видим уровень углекислого газа, который на 50% выше максимальных показателей за последние 800 тысяч лет", - отметил Барбанте.

По словам климатолога из Университета Пенсильвании Ричарда Элли, успехи в изучении ледяных кернов помогают лучше понять климатические условия прошлого и влияние человека на климат в настоящем. Он добавил, что достижение ледника открывает дополнительные перспективы, поскольку ученые могут узнать больше об истории Земли, не связанной непосредственно с ледяными отложениями.

"Это поистине невероятно", - подчеркнул Элли.

Как сообщал УНИАН, в Китае обнаружены следы динозавра-убийцы, которым 130 миллионов лет. Открытие зафиксировано спустя годы после находки отпечатков, на которые наткнулся ребенок.

По данным Interesting Engineering, много лет назад в провинции Ганьсу на северо-западе Китая 13-летняя девочка нашла уникальные следы динозавра вида Grallator ssatoi. О находке властям сообщили гораздо позже, но даже впоследствии это привело палеонтологов к новому комплексу следов, благодаря чему о динозаврах была получена интересная информация.

Эти отпечатки, возраст которых - 130 миллионов лет, привели палеонтологов к открытию нового скопления следов. После детального анализа специалисты подтвердили, что здесь прошел трехпалый теропод, похожий на птицу, которая обитала в меловом периоде.

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