Геологи считают, что основное изменение направления течения произошло от 5 до 10 миллионов лет назад - чрезвычайно быстро по меркам геологического времени.

Река Амазонка, самая длинная в мире и самая большая по объему воды, протекает через Южную Америку из Анд в Атлантический океан. Однако геологические исследования показали, что миллионы лет назад она текла в противоположном направлении, пишет IFLScience.

В 2006 году Рассел Мейпс, тогда аспирант Университета Северной Каролины, исследуя отложения речных осадков, обнаружил цирконовые минералы, которые могли происходить только из восточной части континента. Это противоречило современному направлению течения Амазонки - с запада на восток.

К тому же, окаменелости морских организмов, найденные в необычных местах, указывали на то, что в прошлом регион мог иметь другой гидрологический режим.

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Геологические исследования показали, что Амазонка текла с востока на запад, к арке Пурус - древнему возвышенному образованию. Вода из арки Пурус тогда стекала в Тихий океан. Но все изменилось из-за таких процессов:

1. Поднятие Анд: в период от 65 до 145 миллионов лет назад возникла возвышенность на северо-востоке Южной Америки. Со временем разрастание Анд стало основным фактором, создавшим бассейн, который начал заполняться водой. Это привело к постепенному смещению направления течения.

2. Изменение наклона рельефа: Амазонка имеет чрезвычайно плоский рельеф, где даже небольшой уклон может изменить направление течения. Со временем осадки подняли территорию, и река начала течь к Атлантике.

3. Эрозия и климатическое воздействие: подъем Анд перехватил облака, усилил осадки и эрозию. Это способствовало образованию водно-болотных угодий Пебас, которые впоследствии стали частью речной системы.

Геологи считают, что основное изменение направления течения произошло от 5 до 10 миллионов лет назад - чрезвычайно быстро по меркам геологического времени.

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