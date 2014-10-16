Apple презентовала новый iPad
21:02, 16 октября 2014Наука и IT
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Генеральный директор Apple Тим Кук презентовал новые модели iPad в штаб-квартире компании Apple в Купертино, штат Калифорния.
В центре внимания на презентации - прежде всего планшеты.
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Презентовали как новую версию полноразмерного устройства iPad Air с 9,7-дюймовым экраном, так и очередную модель компактного планшета iPad mini с дисплеем 7,9 дюйма.
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