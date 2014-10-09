Нужно оказывать давление на Facebook, чтобы совершенствовать его правила - эксперт о "войне ботов"

Формально он прибыл для участия в Киевском экономическом форуме, однако Кристенсену пришлось также объяснять украинским журналистам и чиновникам, почему его компания блокирует акаунты украинских активистов, сообщает Новое время.

Первоначально в сети появилась версия о том, что "украинский сегмент" Facebook курирует гражданин России, который и проводит антиукраинскую политику. В Нацсовете по телевидению и радиовещанию даже написали об этом письмо Марку Цукербергу.

Однако после встречи с Кристенсеном глава Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что сеть работает по другому принципу.

"Нет у них (у Facebook - ред.) модератора украинского сегмента. Просто в группу входят люди со знанием разных языков, которые обучены правилам. Редакционная политика, скажем так", - сказал он.

Читайте такжеВ Facebook можно будет общаться анонимноВ то же время PR-стратег из компании Ольшанский и партнеры Сергей Дидковский называет другую тактику блокировки страниц украинских активистов.

По его словам, для этого используются компьютерные программы, которые могут генерировать сотни и тысячи аккаунтов, которые настраиваются на определенные ключевые слова и генерируют поток жалоб на страницы неугодных Кремлю пользователей.

Также он считает, что более эффективным методом борьбы в этом может стать не договоренности между чиновниками, а сами соцсети. Например, если много пользователей напишут одну и ту же жалобу Марку Цукербергу, это может оказаться эффективней, чем обращение властей.

"Нужно оказывать давление на Facebook, чтобы совершенствовать правила Facebook", - говорит Дидковский.

Полный текст статьи о борьбе с ботами читайте в печатном выпуске издания "Новое время" за 10 октября.