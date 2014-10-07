Сегодня вручат Нобелевскую премию по физике

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в прошлом году престижной награды были удостоены бельгийский ученый Франсуа Энглер и британский профессор Питер Хиггс.

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Имена лауреатов всегда держатся в строжайшей тайне, они узнают о награждении в день официального объявления.

Ранее Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2014 году вручили Джону О'Кифу (John OKeefe), Мей-Бритт Мозер (May-Briit Moser) и Эдварду И.Мозеру (Edvard I. Moser) "за открытие клеток, из которых строится система ориентации в мозгу".