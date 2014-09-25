Apple отозвала обновление iOS 8 из-за жалоб пользователей - СМИ
Американская компания Apple отозвала обновление операционной системы (ОС) iOS 8 (iOS 8.0.1), выпущенное в среду, после сообщений клиентов о проблемах в работе устройств, сообщает агентство Bloomberg.
Причиной отзыва обновления ОС стала проблема с работой мобильной связи у множества клиентов компании, отмечает агентство. Некоторые клиенты также сообщали о неработающей функции телефона Touch ID, которая позволяет разблокировать экран телефона, передает РИА Новости.
Читайте такжеApple может представить новые iPad уже через месяц, а Apple Watch имеет защиту от кражи
"Мы активно расследуем отчеты (пользователей — ред.) и предоставим информацию как только сможем. Компания отозвала обновление iOS 8.0.1", — отметила представитель компании Труди Мюллер (Trudy Muller).
Клиенты могут воспользоваться предыдущей версией iOS 8, выпущенной на прошлой неделе.
РИА Новости http://ria.ru/technology/20140925/1025531234.html#ixzz3EJuWsi8P