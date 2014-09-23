Apple может представить новые iPad уже через месяц, а Apple Watch имеет защиту от кражи

Как сообщает Danila Kulesha в своем видеоблоге, в этот день состоится презентация iPad Air2 и iPad Mini третьего поколения.

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Также Apple начала подготовку к переходу пользователей Android на фирменные смартфоны компании. При этом перенесение информации с Google-фонов предлагается "самым удобным" способом.

Кроме того, в новых часах Apple Watch обнаружена полезная функция, обеспечивающая безопасность данных. Система безопасности блокирует гаджет, если злоумышленник сорвет его с руки пользователя.