Apple может представить новые iPad уже через месяц, а Apple Watch имеет защиту от кражи

12:17, 23 сентября 2014
Наука и IT
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Apple представит новое поколение iPad 21 октября, сообщают СМИ со ссылкой на источники в компании. 

Как сообщает Danila Kulesha в своем видеоблоге, в этот день состоится презентация iPad Air2 и iPad Mini третьего поколения. 

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Также Apple начала подготовку к переходу пользователей Android  на фирменные смартфоны компании. При этом перенесение информации с Google-фонов предлагается "самым удобным" способом.

Кроме того, в новых часах Apple Watch обнаружена полезная функция, обеспечивающая безопасность данных. Система безопасности блокирует гаджет, если злоумышленник сорвет его с руки пользователя. 

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