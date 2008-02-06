IBM выведет суперкомпьютеры в интернет

Компания IBM намерена применить свои суперкомпьютеры Blue Gene в качестве серверов, пишет The Register. Как говорится в документе, подготовленном исследователями компании, система благодаря своей расширяемости потенциально сможет работать как хостинговая платформа для всех серверов интернета.

В настоящее время для обработки большого числа запросов к веб-сервисам используются кластеры компьютеров. Компании покупают обычные компьютеры и объединяют их в сеть, стараясь равномерно распределить вычислительную нагрузку. Так, например, работают Google, Microsoft, интернет-магазин Amazon и многие другие.

Кластеры традиционно считаются более экономичными решениями, чем сверхпроизводительные одиночные сервера. Однако они занимают много места и, расширяясь, потребляют все больше энергии. IBM намерена использовать свои суперкомпьютеры в качестве более дешевой замены кластерам, научив сервера работать со стандартным набором ПО, состоящим из операционной системы на базе ядра Linux, веб-сервера Apache, СУБД MySql и языков программирования PHP, Perl и Python.

Компьютеры серии Blue Gene занимают четыре места из десяти в списке самых производительных в мире. Первое место в списке также принадлежит Blue Gene.

Лента.ру