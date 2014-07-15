СНБО открыла свою страницу в Твиттере
15:26, 15 июля 2014Наука и IT
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) открыл свою страницу в сети Twitter.
СНБО открыла свою страницу в Твиттере
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Новости в Твиттере на украинском языке по адресу: twitter.com/rnbo_gov_ua и английском языке по адресу: twitter.com/NSDC_ua
В пресс-службе напомнили, что официальная страница СНБО в сети Фейсбук - www.facebook.com/rnbou
Также напомним, что сегодня свою страницу в твиттере завел Президент Петр Порошенко.
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