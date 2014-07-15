СНБО открыла свою страницу в Твиттере

15:26, 15 июля 2014
Наука и IT
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) открыл свою страницу в сети Twitter.

РНБО відкрила свою сторінку в Твіттері

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Новости в Твиттере на украинском языке по адресу: twitter.com/rnbo_gov_ua и английском языке по адресу: twitter.com/NSDC_ua

В пресс-службе напомнили, что официальная страница СНБО в сети Фейсбук - www.facebook.com/rnbou

Также напомним, что сегодня свою страницу в твиттере завел Президент Петр Порошенко.

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