СНБО открыла свою страницу в Твиттере

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Новости в Твиттере на украинском языке по адресу: twitter.com/rnbo_gov_ua и английском языке по адресу: twitter.com/NSDC_ua

В пресс-службе напомнили, что официальная страница СНБО в сети Фейсбук - www.facebook.com/rnbou

Также напомним, что сегодня свою страницу в твиттере завел Президент Петр Порошенко.