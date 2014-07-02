Google приобрела сервис вещания музыки Songza

Корпорация Google приобрела сервис потокового вещания музыки Songza, который позволяет создавать плей-листы с учетом предпочтений каждого конкретного пользователя. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету The New York Times.

В компаниях Google и Songza сумму сделки не комментируют, но по данным источников газеты, она составила более 39 миллионов долларов.

Сервис Songza также позволяет подбирать плей-листы для пользователя в зависимости от времени суток, занятий, а также настроения пользователя.

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Согласно официальному заявлению Google, в ближайшей перспективе изменения в компании Songza не планируются. Однако в течение нескольких месяцев компания рассмотрит варианты интеграции сервиса с Google Play Music и YouTube.

Наблюдается повышенная активность крупных компаний на рынке музыкальных сервисов. В мае программа для распознавания музыки Shazam получила три миллиона долларов инвестиций от Sony, а Apple купила компанию Beats, известную не только производством наушников, но и музыкальным сервисом. В июне газета The Financial Times сообщила, что Twitter рассматривает возможность покупки одного из сервисов потокового прослушивания песен Spotify или Soundcloud.

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Аудитория сервиса Songza на конец 2013 года составляла более 5,5 миллионов пользователей. Сервис был основан в 2011 году.