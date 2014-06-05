Google обещает помочь в случае природных катаклизмов
17:16, 05 июня 2014Наука и IT
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Компания Google доработает свои сервисы поиска, карт, а также ассистента Google Now, которые смогут помочь в случае чрезвычайных ситуаций.
Google будет помогать во время бедствий / fan-girl.org
Об этом пишет ТСН.
"Мы запустили публичные оповещения из официальных источников, таких, как Национальная служба погоды, через Google Now, Search, и Google Maps. Теперь самые важные предупреждения будут включать твиты, которые помогут ответить на важные вопросы: закрываются ли школы? Эвакуируются ли соседи? Что происходит на первом фронте бури?" - заявил Google.
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Таким образом, приложения от Google смогут показать самую актуальную информацию от первоисточников, что позволит людям, попавшим в зону бедствия, спастись от стихии.
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