Microsoft будет отключать пользователей устаревших версий Skype

Через несколько месяцев пользователи Skype для Windows версии 6.13 и старее и для Mac версии 6.14 и старее не смогут войти в свой аккаунт, пока не обновятся до более современной версии, пишет Computerworld со ссылкой на представителя Microsoft, передает "Новое время".

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Skype 6.13 для Windows вышел в январе, а Skype 6.14 для Mac - в феврале этого года.

Компания пояснила отключение устаревших версий заботой о пользователях. Таким способом в IT-гигант планирует подтолкнуть клиентов к новым функциям более новых версий. Среди включенных в последние версии особенностей входит отправка сообщений абонентам офлайн, полный просмотр истории переписки на различных гаджетах и синхронизация статуса сообщений (прочитано или не прочитано) на девайсах различного типа.

Недавно Microsoft вынудила пользователей Windows 8.1 перейти на Windows 8.1 Update, предоставив им срок до 10 июня. Владельцы ПК, которые не обновились, после этой даты не могут получать информацию для автоматизированного внесения изменений в файлы.