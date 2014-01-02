Сирийские хакеры взломали официальные аккаунты Skype

На взломанных площадках хакеры разместили сообщения с критикой программ массовой слежки Агентства национальной безопасности США, пишет РИА Новости со ссылкой на издание TechCrunch.

"Не используйте почтовые сервисы Microsoft (Hotmail, Outlook). Они следят за вашими аккаунтами и продают информацию правительствам", - говорится в одном из сообщений, опубликованных хакерами в Twitter.

На данный момент сообщения хакеров уже удалены из страниц компании. "Как вы могли заметить, наши страницы в соцсетях подверглись сегодня атаке. Утечки пользовательской информации не произошло. Приносим извинения за причиненные неудобства", - сообщается на странице компании в Твиттер. О перебоях в работе самого сервиса Skype не сообщается.

По теме: "Сирийская электронная армия" взломала сайт Барака Обамы

Хакеры выбрали Skype и Microsoft своей целью не случайно. Компания Microsoft оказалась в центре скандала летом, когда газета Guardian со ссылкой на документы, предоставленные экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом сообщила, что Microsoft предоставляла АНБ возможность обходить собственную криптографическую защиту, чтобы получать доступ к письмам и чатам Outlook. Также, согласно документам, сотрудники АНБ якобы получили прямой доступ к SkyDrive, а 6 февраля 2011 года начали получать метаданные Skype. Сама компания отрицала передачу АНБ доступа к этим сервисам.

Хакеры, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, организуют кибератаки на аккаунты в Twitter известных лиц и организаций, а также на сайты различных СМИ, чтобы освещать конфликт в Сирии с позиции властей.